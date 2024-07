Esplode una fabbrica di tequila in Messico, 5 morti

Cinque dipendenti di una fabbrica di tequila hanno perso la vita e altri due sono rimasti feriti, uno in modo grave, in seguito all'esplosione di un contenitore da 219mila litri nello stabilimento dell'azienda José Cuervo, nel centro del borgo dello Stato di Jalisco da cui la bevanda prende il nome.

La locale Protezione civile ha precisato che dopo la deflagrazione l'incendio si è propagato ad altri tre serbatoi con la stessa capacità. Gli abitanti delle zone circostanti sono stati evacuati.

La cittadina di Tequila - a circa 56 chilometri da Guadalajara - è un punto di attrazione per visitatori nazionali e stranieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA