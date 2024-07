Ortega e sua moglie augurano una 'grande vittoria' a Maduro

Il presidente del Nicaragua, Daniel Ortega, e sua moglie, la vicepresidente Rosario Murillo, hanno augurato una "grande vittoria" al loro omologo venezuelano, Nicolás Maduro, in occasione delle presidenziali di domenica nel Paese caraibico, dove il leader 'chavista' corre per un terzo mandato di 6 anni.

Il giorno delle elezioni in Venezuela, che coincide con la data in cui si celebra il compleanno del "comandante eterno" Hugo Chavez, "è e sarà, non ne dubitiamo, una data benedetta dai grandi spiriti dei nostri maestri, eroi e guide", ha scritto in una lettera inviata a Maduro da Managua la coppia presidenziale nicaraguense, citando, oltre a quello di Chavez, anche i nomi di Simon Bolívar, José Martí, Augusto Sandino e Fidel Castro.

Per Ortega e Murillo, il presidente uscente Maduro si imporrà di nuovo alle urne "perché la nostra causa vive e vince, perché è causa di giustizia ed è causa di amore".



