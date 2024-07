I tassisti colombiani annunciano uno sciopero a oltranza

Lo sciopero dei tassisti che ha messo in ginocchio la viabilità in diverse città della Colombia potrebbe continuare a oltranza. Lo ha riferito a Bluradio uno dei leader della protesta, Elías Tuta. "Non è un capriccio, lo sciopero continuerà a tempo indeterminato", ha detto, evidenziando che uno dei principali motivi che hanno spinto la categoria a scendere in strada e mettere in atto i blocchi stradali è il mancato rispetto di "leggi e regolamenti" da parte degli autisti che usano la propria auto per i servizi di trasporto passeggeri attraverso applicazioni per smartphone.

La protesta è iniziata dopo il fallimento delle trattative avviate tra le amministrazioni locali e le associazioni di tassisti. Dal canto suo, dopo la denuncia di violenze a Bogotà il sindaco Carlos Fernando Galán ha annunciato "gravi sanzioni" per coloro che decideranno di bloccare la circolazione o commettere atti di vandalismo e violenza durante il giorno dello sciopero.



