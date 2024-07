Confermato incontro Milei-Macron nonostante la vicenda razzismo

Le polemiche sui cantici razzisti intonati dalla nazionale argentina di calcio durante le celebrazioni per la recente vittoria nella Coppa America non impediranno la visita del capo dello Stato argentino a Parigi per un incontro con il suo omologo Emmanuel Macron e per assistere il 26 luglio alla cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici.

Lo hanno confermato oggi all'ANSA fonti della presidenza argentina dopo giorni di incertezza e di conversazioni diplomatiche per superare le tensioni originate non solo dalle frasi di tono razzista e omofobico pronunciate dai campioni del torneo continentale, ma anche dai post sui social dello stesso presidente Milei e della vicepresidente, Victoria Villaruel, dove si respingeva qualsiasi ipotesi di una richiesta pubblica di scuse.

"Dire che Messi deve chiedere scusa a degli europei colonizzatori per una canzone che dice la verità significa non comprendere l'ideologia del presidente", affermava un repost su X di Milei del 17 luglio, affermazioni ribadite poi anche dalla vicepresidente Villaruel in una sua pubblicazione.

Le tensioni con Parigi, affermano dal governo, sarebbero state poi ricucite grazie a una visita della sorella del presidente, Karina Milei, all'ambasciata francese a Buenos Aires.

Nessuna precisazione è stata data ancora sul contenuto della bilaterale Milei-Macron, anche se in agenda dovrebbero figurare tanto i negoziati sull'accordo Ue-Mercosur come gli investimenti di aziende francesi nel settore dell'energia.



