Ucciso il capo dei 007 della polizia di Città del Messico

Il capo dell'intelligence della polizia di Città del Messico, Milton Morales, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Coacalco, vicino alla capitale del Paese: lo riportano i media.

Il funzionario non era in servizio e stava trascorrendo la giornata con la famiglia quando due veicoli gli hanno bloccato la strada e diversi uomini hanno aperto il fuoco.

Morales aveva condotto operazioni contro la criminalità organizzata che avevano contribuito a ridurre ai minimi storici il numero di crimini come omicidi, rapimenti, estorsioni e rapine.



