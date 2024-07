Nuova carovana di migranti in viaggio dal Messico verso gli Usa

Migliaia di migranti convocati attraverso i social e provenienti da una dozzina di Paesi, in particolare dell'America Latina, hanno iniziato a marciare dalla frontiera tra Messico e Guatemala con l'intenzione di raggiungere gli Stati Uniti.

La formazione della nuova carovana è coincisa con l'annuncio del presidente americano, Joe Biden, di ritirarsi dalla corsa elettorale.

Molti componenti del gruppo hanno ammesso che la loro principale preoccupazione è quella di raggiungere il confine prima delle elezioni di novembre negli Usa, per paura che venga chiuso in caso di vittoria del candidato repubblicano, Donald Trump.

Secondo gli attivisti, questo contingente è il più numeroso degli ultimi mesi ed è composto per lo più da famiglie con minori in braccio e a piedi che avanzano lentamente facendo numerose tappe per riposare.



