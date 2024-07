Messico: oscurata la statua di Poseidone, 'provoca il maltempo'

La statua di Poseidone, collocata nella penisola messicana dello Yucatán, è stata temporaneamente oscurata dalla Procura federale per la protezione dell'ambiente (Profepa). L'installazione della figura del dio dei mari della mitologia greca sulle spiagge di Progreso aveva sollevato un polverone, perché la gente del posto gli stava attribuendo le piogge e le inondazioni avvenute nelle ultime settimane nella zona. Alcuni residenti la volevano persino abbattere, sostenendo che avesse fatto arrabbiare il dio maya della pioggia, Chaac.

Nella sua decisione, la Profepa ha dichiarato che mancava l'autorizzazione di impatto ambientale da parte della Segreteria dell'ambiente e delle risorse naturali (Semarnat), dato che la statua si troverebbe in uno spazio di acqua marina non appropriato, a 25 metri dalla costa, al largo della spiaggia conosciuta come El Playón.



