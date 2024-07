Lula, 'rispetto Biden, solo lui poteva decidere'

"Sono stato molto felice quando il presidente Biden è stato eletto e ancora di più per la sua posizione in difesa dei lavoratori. Insieme abbiamo stabilito un partenariato strategico in difesa del lavoro dignitoso in tutto il mondo. Mi piace e lo rispetto molto. Solo lui poteva decidere se candidarsi o meno. Ora sceglieranno un candidato e che il migliore vinca le elezioni". E' il commento del presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, sulla decisione del presidente Joe Biden, sui suoi profili social.

"Il rapporto del Brasile sarà con chiunque venga eletto - afferma Lula -. Abbiamo una partnership strategica con gli Stati Uniti e vogliamo mantenerla".



