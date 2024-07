Lula, preoccupato dai commenti di Maduro sul 'bagno di sangue'

Il presidente Luiz Inacio Lula da Silva ha avvertito il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, che il futuro del Paese dipende da elezioni eque che garantiscano la legittimità del governo di fronte alla comunità internazionale.

A una manciata di giorni dal 28 luglio che vede la sfida elettorale tra Maduro e il candidato di opposizione, Edmundo Gonzalez, il capo di Stato brasiliano ha espresso preoccupazione per i recenti commenti di Maduro su un imminente "bagno di sangue" e una "guerra civile" nel caso in cui coloro che ha definito "fascisti" dovessero salire al potere. Lo riporta Efe.

"Chiunque perda le elezioni deve fare un bagno di realtà, non un bagno di sangue", ha detto Lula in un'intervista.

"Maduro deve imparare: quando si vince, si resta; quando si perde, si va via e ci si prepara a disputare un'altra elezione".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA