La Colombia sancisce la fine delle corride

Il presidente colombiano, Gustavo Petro, promulgherà oggi una legge che mette fine alle corride nel Paese.

"Attendo il movimento animalista, il movimento ambientalista, le donne di Bogotà e tutta la gioventù della capitale della Colombia per gridare non più 'Olé' ma 'prima la vita'", ha postato sui social il capo dello Stato progressista, invitando la popolazione a una cerimonia che si svolgerà alle 16 locali (le 23 italiane) nell'antica arena La Santamaría di Bogotà, meglio conosciuta come la Piazza dei Tori.

Lo scorso 28 maggio, la Camera dei deputati colombiana ha votato a stragrande maggioranza a favore della legge anti-corrida, che in altre occasioni era stata respinta dal Parlamento.



