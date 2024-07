La Bielorussia registra il vaccino cubano contro il cancro

Il governo di Cuba ha commemorato la decisione delle autorità della Bielorussia di registrare il vaccino contro il tumore dei polmoni - Cimavax - sviluppato dal Centro di immunologia Molecolare de L'Avana. Lo riporta la stampa locale. Il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodríguez ha evidenziato il "merito del settore nazionale di biotecnologia e farmacologia che continua a ottenere risultati nonostante le difficoltà imposte a causa dell'inasprimento delle sanzioni economiche da parte degli Stati Uniti".

L'ambasciatore cubano a Minsk, Santiago Pérez, ha evidenziato che la scelta delle autorità bielorusse mostra il progresso delle relazioni bilaterali, soprattutto in campo economico e commerciali, che si tradurranno in maggiori esportazioni per Cuba. Lo scorso 17 luglio il presidente cubano Miguel Diaz-Canel ha ricevuto in visita ufficiale il primo ministro bielorusso Román Golóvchenko.



