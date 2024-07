Dal Brasile l'endorsement di Amorim alla candidatura di Harris

Dal Brasile arriva un endorsement alla candidatura democratica di Kamala Harris negli Stati Uniti.

L'ex cancelliere Celso Amorim, consigliere speciale del presidente Luiz Inacio Lula per gli Affari internazionali, in un'intervista alla Cnn Brasile, ha dichiarato che Kamal Harris è la "migliore" candidata dei democratici per le elezioni, auspicando che partecipi al vertice del G20, a Rio de Janeiro, a novembre, insieme al presidente Biden.

"È molto difficile trovare un altro nome. Se ce ne fosse un altro, il partito si spaccherebbe. Kamala Harris ha più consensi: è una questione naturale. Con gli ultimi eventi la pressione è stata molto forte all'interno del partito (perché Biden si dimettesse). In queste circostanze, Kamala è il migliore", ha affermato Amorim.

Il consigliere ha ricordato che "Lula è amico di Biden: con lui si è trovato bene sulle questioni sociali ed economiche, c'è stato un buon dialogo".

"Speriamo che Biden venga al G20 di novembre da presidente.

Anche se le elezioni si saranno già tenute, il presidente sarà lui. Se Kamala vincesse, possono venire entrambi. Se fosse il contrario (la vittoria di Trump), (il presidente in carica e quello eletto) potrebbero venire insieme, ma sarebbe più complesso", ha concluso.



