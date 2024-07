A Città del Messico l''Italian Beauty Day'

Di fronte a un centinaio di partecipanti e alla presenza di diversi marchi e media, si è svolto a Città del Messico l'incontro 'Italian Beauty Day', programma promozionale del comparto cosmetico organizzato da ITA/Ice - l'agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - in collaborazione con Cosmetica Italia, l'associazione nazionale delle aziende cosmetiche.

Nel corso del simposio, l'ambasciatore d'Italia, Alessandro Modiano, e la direttrice dell'ufficio ITA/ICE in Messico, Olga Gravela, hanno presentato alcuni dati sull'evoluzione di questo settore e sugli scambi commerciali tra le due nazioni. Il fatturato derivante dalle esportazioni italiane del settore dei cosmetici nel 2023 ha superato i 7 miliardi di euro, con un incremento del 20,2% rispetto al valore del 2022. In vent'anni il peso delle vendite all'estero è raddoppiato, passando dal 23% del 2003 al 46% del 2023. L'Europa rappresenta oggi il principale mercato di sbocco, assorbendo approssimativamente il 60,8% delle esportazioni, mentre il continente americano, nel suo complesso, pesa per circa il 18,2%.

Per quanto riguarda il Messico, le importazioni del settore cosmetico mostrano una crescita del 32,2% nel primo trimestre del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023, dopo aver raggiunto 1,7 miliardi di dollari lo scorso anno. I prodotti provenienti dall'Italia hanno superato gli 80 milioni di euro in valore nel 2023, con un incremento di oltre il 50% rispetto al totale del 2022.

Negli articoli per capelli - il cui valore rappresenta circa il 20% del totale proveniente dall'Italia nel settore bellezza - il Paese è il secondo fornitore del Messico dopo gli Stati Uniti. Nel segmento dei profumi - circa il 53% del totale con una crescita di oltre il 100% rispetto al 2022 - l'Italia è il quarto fornitore della nazione latinoamericana, dopo Francia, Spagna e Stati Uniti.

"Il settore della cosmesi è uno dei simboli del Made in Italy", ha dichiarato l'Ambasciatore Modiano. "Il Messico - ha aggiunto - è un Paese ad elevato potenziale per le esportazioni in questo settore, grazie alle dimensioni del mercato e allo sviluppo socio-economico in atto: rappresenta quindi un'importante opportunità di crescita internazionale per le imprese italiane, soprattutto nei segmenti di fascia alta, nei quali i nostri prodotti si contraddistinguono per elevati standard di qualità, stile e sostenibilità".

Sono intervenuti anche Fabio Franchina, vicepresidente di Cosmetica Italia con delega all'internazionalizzazione, e Francesca Maturi, responsabile dello sviluppo commerciale di Cosmoprof Worldwide, una delle principali esposizioni globali dedicate all'industria della bellezza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA