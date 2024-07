Trovata una fossa comune in Messico, oltre 700 frammenti umani

Le autorità dello Stato messicano di Chihuahua hanno trovato oltre 700 resti umani in una fossa comune clandestina nel municipio di Madera. Secondo una prima ricostruzione fornita, il personale della Commissione di ricerca locale ha identificato la località dopo aver riscontrato una zona di "alterazione termica" a causa di un precedente rogo.

Ulteriori indagini hanno portato al ritrovamento dei resti ossei umani e di numerosi indizi non biologici. Nell'area sono stati anche recuperati e inviati presso laboratori balistici proiettili e oltre 70 bossoli di diversi calibri.

L'Unità specializzata per le investigazioni sulle persone scomparse e l'Agenzia investigativa statale hanno partecipato all'esame di oltre 7mila metri quadrati dell'area per escludere la presenza di altri ritrovamenti. Chihuahua conta più di 400 fosse comuni clandestine nel suo territorio, circa la metà si trovava a Ciudad Juárez.



