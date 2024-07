L'attività economica delle Pmi cala il 20% a giugno in Argentina

L'attività economica delle Piccole e medie imprese manifatturiere (Pmi) in Argentina ha registrato a giugno un calo del 20,4% su anno e del 3,1% su mese. E' quanto emerge dal rapporto mensile della Confederazione argentina delle medie imprese (Came). Si tratta della settima contrazione mensile consecutiva.

Complessivamente la flessione nel primo semestre dell'anno è stata del 19,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Secondo il rapporto, l'utilizzo della capacità installata è diminuito di oltre 10 punti percentuali a giugno, attestandosi "appena" al 60,1%, un dato che secondo l'organizzazione "riflette la complessa situazione che sta attraversando il settore". "Anche se questo mese costi e prezzi sono stati più stabili, non è stato sufficiente a risvegliare una domanda crollata a causa del calo del potere d'acquisto delle famiglie", ha concluso la Came.



