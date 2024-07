Brasile, in adozione 120 cani salvati dalle inondazioni

Oltre 120 cuccioli salvati dalle inondazioni che hanno colpito a maggio lo stato brasiliano di Rio Grande do Sul sono stati trasportati a Rio de Janeiro per essere adottati. Lo racconta TvGlobo ripercorrendo il viaggio degli animali giunti a Rio nel pomeriggio di venerdì su un aereo dell'aeronautica militare (Fab). La prima tappa della campagna "adotta un gauchinho" presso il centro commerciale Shopping Leblon è stata un successo. Tutti i 38 i cagnolini - già vaccinati, castrati e dotati di microchip - sono stati adottati.

La campagna proseguirà questa domenica e nel prossimo fine settimana in altri centri commerciali in tutta la città.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA