Venezuela, González chiede di votare per 'il cambiamento'

Il candidato della principale coalizione di opposizione in Venezuela, Edmundo González Urrutia, ha invitato i concittadini a votare per lui per poter ottenere un cambiamento reale nel Paese.

In un video pubblicato su X il diplomatico 74enne indicato dalla Piattaforma unitaria democratica (Pud) e appoggiato della leader dell'opposizione - squalificata per via giudiziaria dalle elezioni - Maria Corina Machado, si è rivolto soprattutto "ai milioni di venezuelani che hanno dovuto lasciare la loro patria" negli ultimi anni alla ricerca di condizioni per lo sviluppo personale e professionale". "Questo cambierà. Faremo del Venezuela ancora una volta una terra di grazia, dove ciascuno di voi trovi le condizioni per svilupparsi e crescere professionalmente. Realizzeremo il sogno di riabbracciare i vostri cari nel vostro Paese", ha affermato.

González - in testa alle intenzioni di voto secondo i sondaggi - si contende la presidenza con altri nove candidati, tra cui Nicolas Maduro, che aspira a un terzo mandato consecutivo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA