Milei, all'Fmi parlo con la direttrice Kristalina

In rotta di collisione con il capo del dipartimento del Fondo monetario internazionale per l'America latina, Rodrigo Valdes, il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha affermato che continua a relazionarsi con la direttrice generale dell'organismo Kristalina Georgieva e a lavorare "facendo le cose per bene".

"Al Fondo parlo direttamente con Kristalina", ha detto in un'intervista a Radio Neura, evidenziando che la dirigente "è disposta a continuare a sostenere" le misure economiche adottate da Buenos Aires. Dal canto suo il capo dello stato ha affermato che "continueremo a lavorare facendo le cose per bene", dopotutto Valdes "non è il mio capo, né il capo del popolo argentino. La decisione di mantenerlo al suo posto dopo aver appoggiato il disastro del precedente governo è dell'Fmi".

Il presidente aveva in precedenza accusato Valdes - ex ministro nel governo progressista cileno di Michelle Bachelet - di avere un atteggiamento ostile con l'Argentina e aver consentito al precedente governo di Alberto Fernandez di nascondere passivi della Banca Centrale.



