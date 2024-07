La presidenza brasiliana del G20 aggira l'ostacolo geopolitico

La presidenza brasiliana del G20 ha trovato un accordo con gli sherpa degli Stati membri per aggirare l'ostacolo della geopolitica che vede i Paesi del forum su fronti opposti, a partire dal conflitto in Ucraina, e che nelle passate riunioni ha bloccato il consenso dei ministri su documenti comuni.

Secondo quanto spiegato dal segretario per gli Affari economici e finanziari del ministero degli Esteri, l'ambasciatore Mauricio Carvalho Lyrio, è stato concordato che i Paesi membri "non chiedano più l'inclusione del linguaggio sulla geopolitica nei documenti degli incontri", i testi verranno tuttavia pubblicati con l'aggiunta di uno statement della presidenza - a parte - già pronto. La dichiarazione sarà sempre la stessa, cambierà solo il riferimento al formato e all'area della riunione.

La dichiarazione aggiuntiva della presidenza sarà allegata anche nel caso del pacchetto sull'Alleanza globale contro la fame, in adozione alla ministeriale di mercoledì 24 luglio.

L'aspettativa è perciò che da ora in poi, tutte le riunioni che necessitano di far circolare i loro documenti finali possano arrivare ad un accordo sul testo. La stessa soluzione - spiega Carvalho Lyrio - è già stata utilizzata in alcune riunioni dalla Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA