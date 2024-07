Ong, 'annullate le licenze ai taglialegna nelle terre indigene'

L'organizzazione non governativa Survival International avverte sui rischi che corrono gli indigeni Mashco Piro, un popolo isolato dell'Amazzonia peruviana, fotografati a decine a pochi chilometri da una serie di concessioni per il taglio per legname. Secondo gli attivisti, le immagini sono la dimostrazione di quanto sia urgente revocare tutte le autorizzazioni per i taglialegna nell'area e riconoscere che il territorio appartiene ai Mashco Piro, che Survival ritiene essere il popolo non contattato più numeroso al mondo.

Recentemente - si legge in una nota della ong - oltre 50 Mashco Piro sono apparsi nei pressi del villaggio indigeno yine di Monte Salvado, nel Perù sudorientale. In un altro episodio, un diverso gruppo di 17 persone è comparso nei pressi del vicino villaggio di Puerto Nuevo. Gli Yine parlano una lingua imparentata con quella dei Mashco Piro e hanno segnalato che gli indigeni incontattati denunciano con rabbia la presenza di taglialegna nei loro territori.



