Obrador scrive a Trump, 'male informato su migranti dal Messico'

Il presidente uscente del Messico, Andrés Manuel López Obrador, ha annunciato che invierà una lettera al suo "amico" Donald Trump sui problemi legati all'immigrazione negli Stati Uniti, poiché, afferma, "non lo stanno informando bene sull'argomento". Il capo dell'esecutivo del Paese latinoamericano sostiene che è falsa l'accusa secondo la quale i migranti trasportano droga oltre confine, e "lo dimostrerò", ha aggiunto.

Obrador ha affermato inoltre che sarebbe impossibile chiudere la frontiera, poiché l'interdipendenza economica tra i due Paesi non lo consentirebbe.

"L'integrazione economica ci aiuta - ha spiegato - e chiudendo le frontiere non si risolverebbe nulla. Inoltre, non si può, né si deve farlo", ha aggiunto.

"Chi dice che le automobili si possono costruire negli Stati Uniti non tiene conto che in media ogni vettura venduta costerebbe ai clienti finali tra i 15 e i 20mila dollari in più".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA