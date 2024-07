Mattarella, sono molto ottimista sull'accordo Ue-Mercosur

Sull'accordo Mercosur-Ue "sono molto ottimista. Il senso della storia è questo. E' una operazione storica anche per il mondo. Abbiamo sperimentato che malgrado le diffidenze e le preoccupazioni che alcuni settori nutrono prima degli accordi, dopo qualche tempo ne sono tutti entusiasti e così sarà anche per questo. Sono convinto che le difficoltà si supereranno velocemente". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un'intervista Globo News.

"Non si tratta solo di una operazione storica di grande interesse e di beneficio economico e crescita complessiva delle popolazioni, della loro economia e delle condizioni di vita. E' anche una operazione di pace - ha affermato Mattarella -. Questo mondo è attraversato da grandi tensioni, dal ritorno della guerra, da una tentazione di tornare a come ci si comportava secoli addietro. Un'intesa fra realtà integrate dei vari continenti fra di loro crea un tessuto mondiale molto più efficace delle spinte alla disgregazione e alla guerra".



