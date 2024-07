Mattarella lascia Rio e va a Salvador, ultima tappa in Brasile

Quinta e ultima tappa della visita di Stato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Brasile. Il Capo di Stato lascerà Rio de Janeiro e si recherà a Salvador, dove visiterà la Comunità Francescana Betania.

Il centro è impegnato nell'educazione di bambini che vivono in condizioni di disagio sociale, accompagnandoli in tutte le tappe del percorso di crescita, dall'asilo alla scuola superiore. A seguire, il Presidente incontrerà una rappresentanza della collettività italiana a Salvador.



