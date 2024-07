Mattarella, la Nato rilanciata dalla guerra, la strada peggiore

"Oggi l'obiettivo è di fare ogni sforzo possibile per la pace dappertutto, a partire dall'Ucraina e in Medio oriente tra Israele e palestinesi, ma anche in altri luoghi dove si svolgono tensioni belliche". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un'intervista Globo News.

"La Nato era in condizioni di pausa, era sostanzialmente accantonata, l'aggressione militare della Russia all'Ucraina l'ha rilanciata, rilanciando il confronto militare fra blocchi e grandi Paesi, e questa è la strada peggiore che si possa imboccare, ha aggiunto il Presidente.



