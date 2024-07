La Commissione Ue annuncia a Rio 20 milioni al Fondo Amazzonia

La commissaria europea per i Partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, sarà a Rio de Janeiro dal 22 al 24 luglio per guidare la delegazione dell'Unione europea alle riunioni ministeriali del G20 sullo Sviluppo e sull' "Alleanza globale contro la fame e la povertà" promossa dalla Presidenza brasiliana del G20.

Il 22 luglio, presso il Copacabana Palace Hotel, la commissario Urpilainen e il presidente della Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes), Aloizio Mercadante, firmeranno una lettera d'intenti per approfondire i partenariati a sostegno dello sviluppo sostenibile e degli investimenti in Brasile. L'Unione Europea annuncerà un contributo di 20 milioni di euro (circa 120 milioni di real) al Fondo Amazzonia.

La Commissaria aprirà inoltre il quarto Forum Unione europea-Brasile, intitolato 'Politiche ed economie nella transizione verde e digitale per uno sviluppo equo e inclusivo', insieme alle autorità brasiliane ed europee.

Organizzato dalla Fondazione Euroamerica, il Forum, che si svolgerà nel pomeriggio del 22 e nella mattinata del 23 luglio, offrirà una piattaforma alle autorità e alle imprese per esplorare le opportunità, affrontare le sfide e sviluppare strategie per far avanzare queste transizioni.

Particolare enfasi sarà posta sul contributo del Programma Global Gateway dell'Ue a questo processo.

Il programma della commissaria prevede anche una visita a un progetto sociale finanziato dall'Ue che promuove l'occupabilità dei giovani delle comunità vulnerabili attraverso la formazione e l'impegno con il settore pubblico e privato.

L'Unione europea, membro del G20 e principale donatore mondiale di aiuti pubblici allo sviluppo, sostiene l'iniziativa dell'Alleanza globale della Presidenza brasiliana del G20 e rimane impegnata a unire le forze per sradicare la fame e la povertà nel mondo.

L'Ue ha un partenariato strategico di lunga data con il Brasile e i Paesi della Celac, attraverso iniziative regionali volte allo scambio di esperienze e buone pratiche nelle politiche pubbliche di coesione sociale, come i programmi Eurosocial e Inclusive Societies, e attraverso la cooperazione con le organizzazioni della società civile.



