Incendio su barca a largo di Haiti, 40 migranti dispersi

Almeno 40 migranti sono dispersi in mare, diversi altri sono feriti gravi e circa 37 sono stati salvati, secondo il bilancio ancora provvisorio dell'incendio di un'imbarcazione carica di migranti nella notte tra martedì e mercoledì al largo della costa di Haiti. Lo riferiscono oggi fonti della polizia locale citate dal quotidiano 'Le Nouvelliste'.

L'imbarcazione, riferiscono le autorità locali, era partita da Cap-Haitien (nel nord dell'Isola, a circa 130 km dalla capitale Port Au Prince) con a bordo almeno un'ottantina di migranti. Il portavoce della polizia, Arold Jean, ha precisato che la guardia costiera ha tratto in salvo 37 persone che erano a bordo della barca, 7 delle quali (5 uomini e 2 donne), sono rimaste gravemente ferite e sono attualmente ricoverate in un centro ospedaliero della città. Secondo le testimonianze raccolte da alcuni sopravvissuti, risultano disperse altre circa 40 persone, tra cui il capitano dell'imbarcazione. La tragedia, riferiscono i sopravvissuti, sarebbe avvenuta al largo della costa quando un incendio è scoppiato sulla barca dopo che un passeggero ha acceso una candela e ha effettuato una cerimonia vudù in mare aperto mentre c'era benzina a bordo.



