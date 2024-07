Gaffe di Lula sulla violenza domestica contro le donne

Gaffe del presidente Luiz Inacio Lula da Silva sul fenomeno della violenza domestica in Brasile: commentando l'incremento dei casi registrato nel Paese, in particolare dopo le partite di calcio, ha ridimensionato gli attacchi contro le donne sferrati dai tifosi della sua squadra, il Corinthians.

"Oggi ho appreso una notizia triste, ho saputo che c'è una ricerca che dimostra che dopo una partita di calcio aumenta la violenza contro le donne. Incredibile. Se il tipo è tifoso del Corinthians, va bene. Ma io non mi innervosisco quando perdo, è davvero deplorevole", ha detto il capo dello Stato.

Le parole sono state duramente criticate sui social dall'ex 'first lady', Michelle Bolsonaro, che è anche leader dell'ala femminile del Partito liberale (Pl, di destra). Lula "ci ha regalato un'altra delle sue perle", ha postato la moglie dell'ex presidente Jair Bolsonaro.

Non è la prima volta che Lula fa dichiarazioni problematiche.

Nell'agosto 2022, in piena campagna elettorale, suggerì che "se un uomo vuole picchiare una donna", dovrebbe farlo "da qualche altra parte, ma non dentro di casa o in Brasile, perché non possiamo più accettarlo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA