Venezuela: sondaggio, Urrutia aumenta il vantaggio su Maduro

Un nuovo sondaggio condotto in Venezuela dall'istituto Orc Consultores in vista delle elezioni presidenziali del 28 luglio ha mostrato che il principale candidato anti-chavista, l'ex ambasciatore Edmundo González Urrutia, sostenuto dalla leader dell'opposizione Maria Corina Machado, ha un'intenzione di voto del 59,6% rispetto al 12,5% espresso per l'attuale presidente, Nicolás Maduro, in corsa per un terzo mandato di 6 anni. Si tratta di una differenza di 47,1 punti percentuali tra i due candidati.

In questo modo, il divario tra i due diretti rivali al voto si allarga ulteriormente, visto che - secondo lo stesso istituto - la scorsa settimana la differenza era di 44,4 punti.

Per il rilevamento sono state effettuate complessivamente 1.205 interviste a persone di età superiore ai 18 anni iscritte nel registro del Consiglio nazionale elettorale (Cne) e residenti nelle aree urbane, semiurbane e rurali del Paese.





