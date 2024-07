Torna l'incubo blackout a Cuba, al buio quasi il 17% dell'isola

Torna l'incubo dei blackout a Cuba: secondo la compagnia statale Unione elettrica (dipendente dal ministero dell'Energia e delle miniere) ieri hanno colpito simultaneamente quasi il 17% dell'isola nei periodi di maggiore domanda, nel pomeriggio e nella sera, a causa di mancanza di carburante, guasti e mancata manutenzione delle centrali elettriche.

Dall'inizio di maggio la crisi energetica nel Paese caraibico si è aggravata, con frequenti interruzioni di corrente, che in alcune zone sono arrivate talvolta fino a 20 ore al giorno.

Il sistema elettrico della nazione versa in uno stato molto precario a causa dei guasti ricorrenti alle sette centrali termoelettriche in servizio da oltre 40 anni e quindi obsolete, ma anche per la mancanza di investimenti e manutenzioni, nonché per le aggravate difficoltà nelle importazioni di combustibile.

I frequenti blackout danneggiano l'economia, che nel 2023 si è contratta tra l'1 e il 2%, ed alimentano il malcontento sociale. Sono stati anche il fattore scatenante delle proteste antigovernative degli ultimi anni, comprese quelle dello scorso 17 marzo a Santiago de Cuba e in altre località.



