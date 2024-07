Mattarella, la lezione del Brasile, rendere i migranti cittadini

"Il Brasile dà una lezione di civiltà non soltanto con l'accoglienza e la crescita sociale dei migranti ma anche con la capacità di rendere cittadini persone venute da tante parti del mondo, tutti brasiliani, autenticamente e orgogliosamente brasiliani. Pur sapendo di origini e di antenati di altri paesi". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Rio, parlando al Centro brasiliano per le relazioni internazionali (Cebri).

"Qualche tempo fa un presidente di una Repubblica europea mi ha detto: 'Noi stiamo difendendo la genuina identità autentica degli europei'. Io gli ho risposto: 'Noi dall'epoca dell'impero romano abbiamo subito migrazioni e invasioni, lo stesso impero romano era frutto di comunanza fra etnie, di popolazioni e realtà differenti. Questo è avvenuto nel corso del tempo e dei secoli e il risultato finale non ci dispiace affatto", ha affermato il Presidente



