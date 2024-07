Mattarella, i vecchi protagonisti del mondo sono inadeguati

"Vi è da pensare in termini innovativi: il mondo ha bisogno di energie nuove. I vecchi protagonisti non sono da accantonare ma sono insufficienti e inadeguati per i problemi globali che il mondo presenta. Hanno bisogno anche loro, come ne ha bisogno la comunità internazionale, di nuovi protagonisti. Questo è un discorso congiunto che Brasile e Italia intendono fare per arrivare a mantenere prospettive di pace, che per il Brasile e per l'Italia sono l'obiettivo principale di politica estera". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso al Centro Brasiliano per le relazioni internazionali (Cebri) di Rio de Janeiro.

C'è "l'urgenza di una transizione verde che sia concreta, pragmatica, sostenibile ed efficace - ha affermato il Presidente -. Per troppo tempo abbiamo affrontato in modo inadeguato la questione della tutela dell'ambiente e del cambiamento climatico".

"Anche l'Italia - insieme agli altri Stati membri dell'Unione Europea - è fortemente impegnata nella lotta al cambiamento climatico, favorendo la transizione energetica verso fonti sostenibili e rinnovabili, nonché attraverso un utilizzo più efficiente e circolare delle risorse. È una responsabilità collettiva che non può prevedere gradi diversi di impegno tra Paesi", ha aggiunto.



