Messico: Morena, 'Obrador ha violato la neutralità elettorale'

Morena, il partito al governo in Messico, ha riconosciuto che il presidente uscente, Andrés Manuel López Obrador, ha violato la neutralità durante il recente processo elettorale che ha dato la vittoria alla candidata da lui indicata, Claudia Sheinbaum.

L'ammissione è contenuta in una lettera indirizzata al Tribunale elettorale del potere giudiziario della federazione (Tepjf), che sta studiando l'impugnazione del voto del 2 giugno presentata dall'ex candidata presidenziale dell'opposizione, Xóchitl Gálvez.

"Anche se è vero che, eccezionalmente, in alcuni casi si è concluso" che López Obrador "ha violato i principi di neutralità, imparzialità ed equità" in alcune delle sue conferenze, le sentenze di merito della Camera superiore del Tepjf non hanno collegato questi eventi "alle elezioni presidenziali", ha sostenuto Morena.



