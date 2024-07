Mattarella a San Paolo, 'siamo tutti un po' migranti'

"Siamo tutti un po' migranti".

Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella conversando con la guida del Museo dell'Immigrazione, a San Paolo, che gli stava illustrando come il Brasile sia una terra di accoglienza e migranti.

Successivamente, durante la visita all'Arsenale della Speranza, Mattarella ha chiamato Ernesto Olivero, il fondatore del Serming (Servizio missionario giovani) di Torino, l'organizzazione che gestisce la struttura, il cui scopo è l'accoglienza delle persone in difficoltà. A inizio luglio, Mattarella è stato in visita privata da Olivero, a Torino.

Da 28 anni, l'Arsenale della speranza di San Paolo si impegna per la promozione della cultura dell'assistenza e del rispetto della dignità umana. Il capo dello Stato è stato accolto da Rosanna Tabasso, presidente del Serming, e da Simone Bernardi, presidente dell'Arsenale della Speranza.

Al termine della visita, è stato proiettato un videomessaggio di saluto di Olivero a Mattarella: "Caro presidente ti voglio bene, non mi è stato possibile essere con voi ma sono presente con la preghiera e il cuore. L'Arsenale è diventato un piccolo villaggio per dare a tutti dignità con il desiderio che anche nel resto del mondo accada la stessa cosa. Non è un sogno, è possibile".

Il Museo dell'Immigrazione e l'Arsenale della Speranza sono ospitate nell'edificio della Hospedaria de Imigrantes che tra il XIX secolo e la metà del XX secolo servì come punto di accoglienza per milioni di immigrati provenienti dall'Europa, dal Medio Oriente e dall'Asia.



