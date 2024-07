In El Salvador inaugurato il primo data center ad alta capacità

Inaugurato in El Salvador il primo data center ad alta capacità, il DataTrust Tier III. "Siamo in cammino per diventare l'hub tecnologico della regione", ha commentato il presidente di El Salvador Nayib Bukele dal suo profilo X.

Secondo un post sui social dell'ambasciata Usa in El Salvador, "la struttura ospiterà sistemi di archiviazione informatica e di telecomunicazione volti a mantenere al sicuro grandi volumi di dati. Con questo centro dati - si legge - si sta cercando di fare un altro passo avanti per posizionare El Salvador come un hub tecnologico nella regione, un grande passo per il Paese".

All'inaugurazione ha partecipato anche l'ambasciatore Usa in El Salvador, William H. Duncan.



