Ex Farc minacciano la Cop16 sulla biodiversità in Colombia

In Colombia, i dissidenti delle estinte Farc che appartengono al cosiddetto Stato maggiore centrale (Emc) hanno minacciato lo svolgimento della Conferenza internazionale sulla biodiversità, prevista nell'ambito della Cop16 dell'Onu e che si svolgerà a Cali dal 21 ottobre al 1 novembre prossimi.

"La Cop16 fallirà anche se militarizzasse la città con i 'gringos' (americani)", ha scritto il gruppo armato in un messaggio sui social indirizzato al presidente Gustavo Petro.

Il vertice si svolgerà nel quadro di solide misure di sicurezza da parte dello Stato colombiano e della polizia delle Nazioni Unite per il timore di attacchi con esplosivi da parte dell'Emc.

"La vostra missione nel Cauca fallirà senza che noi alziamo un dito, Cauca e la Colombia sono semplicemente disgustati dai piani civili-militari mascherati da azioni di sviluppo", hanno aggiunto i guerriglieri, critici dell'Accordo di pace firmato nel 2016.

Nei due dipartimenti di Cauca e Valle del Cauca, di cui Cali è il capoluogo, la situazione della sicurezza è peggiorata proprio a causa delle azioni dell'Emc.



