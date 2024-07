Vasta operazione di polizia in 10 favelas di Rio, 20 arresti

Almeno 20 persone sono state arrestate in una vasta operazione della polizia di Rio de Janeiro in varie 'favelas' della metropoli brasiliana dominate dai trafficanti di droga e dalle cosiddette 'milizie', ovvero i gruppi paramilitari formati da ex poliziotti.

Circa 2mila agenti sono mobilitati nel blitz, che riguarda dieci comunità della Zona Ovest, la regione che negli ultimi mesi ha registrato il più alto tasso di criminalità a Rio.

Secondo le autorità, tre granate sono state trovate a bordo di un'auto sequestrata, utilizzata per trasportare narcotrafficanti.

Il governatore dello Stato di Rio, Cláudio Castro (alleato dell'ex presidente di destra, Jair Bolsonaro) ha detto che l'operazione - risultato di un "grande lavoro" di intelligence - durerà a tempo indeterminato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA