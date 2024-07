Tappa alla Biblioteca Nazionale per Mattarella a Rio de Janeiro

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giovedì, nell'ambito della sua tappa a Rio de Janeiro, visiterà la Biblioteca nazionale, la più grande dell'America Latina e una delle dieci biblioteche nazionali più grandi del mondo. Si tratta della principale istituzione della memoria del Brasile, poiché qui si conserva una copia di ogni opera pubblicata sul territorio brasiliano. Si legge in una nota della Fondazione Biblioteca nazionale.

Inaugurata nel 1810, la Biblioteca è inoltre la più antica organizzazione governativa legata alla cultura in Brasile.

Mattarella sarà ricevuto da Marco Lucchesi, presidente della Fondazione Biblioteca nazionale, ente collegato al ministero della Cultura.

Il capo di Stato italiano inaugurerà la mostra 'Rio: Nuova Roma - Alleanze culturali - 150 anni di immigrazione italiana', allestita nell'atrio della Biblioteca in occasione della visita e resterà accessibile virtualmente sul sito BNDigital (bndigital.bn.gov.br/exposicoes/).

Nelle settimane passate, la facciata della Biblioteca nazionale era stata illuminata con i colori della bandiera italiana per celebrare il 150/mo anniversario dell'immigrazione italiana in Brasile. Le luci sono state accese a distanza, da Roma, dalla principessa Elettra Marconi, figlia di Gugliemo Marconi, dalla stessa stanza in cui l'inventore italiano illuminò la statua del Cristo Redentore nel 1931.

La mostra presenterà al presidente Mattarella parte della preziosa collezione sull'Italia, come la raccolta di quasi cento giornali italiani scritti e pubblicati in Brasile; incunaboli e opere rare del Rinascimento; la collezione Costa e Silva di disegni italiani, con la scuola di Vasari, Guercino, Annibale Carracci, Guido Reni, oltre a opere dell'incisore e architetto Piranesi, tra gli altri.



