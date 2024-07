Scambio di regali tra i presidenti Lula e Mattarella

Scambio di regali tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il capo di Stato brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, che ieri si sono incontrati a Palazzo Planalto, sede della presidenza, a Brasilia, nella prima visita di un leader italiano in 24 anni.

Lula ha ricevuto in dono una raffigurazione della prospettiva dei Giardini del Quirinale, mentre Mattarella una scultura in cedro, del Maestro Paquinha (Marcos Fernando Rodrigues da Silva), che rappresenta un 'oratorio' : uno spazio all'interno della casa dedicato al culto dei santi e alla preghiera. L'opera tuttavia, non include figure religiose, ma piuttosto immagini popolari associate all'entroterra brasiliano. Da qui il suo nome: 'multipli', una composizione di varie immagini legate all'immaginario popolare brasiliano.



