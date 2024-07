Milei vuole una Premier argentina, e' scontro con Afa e club

Il governo ultraliberista di Javier Milei è deciso ad andare fino in fondo per cercare di trasformare il campionato argentino di calcio in una Premier League sudamericana.

L'esecutivo ha pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale una delibera che autorizza le associazioni civili a trasformarsi in Società Anonime Sportive (Sas), primo passo per avviare una trasformazione che nelle ambizioni di Milei verrà accompagnata da investimenti per miliardi di dollari. Un'iniziativa che tuttavia va contro il parere della stessa Federcalcio (Afa) e dei principali club che puntano a preservare l'attuale strutura associativa.

Prima della finale della Coppa America vinta domenica dall'Argentina sulla Colombia il presidente argentino aveva pubblicato su X un post dove si chiedeva perché la Federcalcio si oppone alle Sas se tutti i giocatori della 'Seleccion' giocano all'estero per club che sono società anonime. Il presidente ha quindi definito l'attuale sistema dassociativista come "socialismo per poveri".

Attualmente lo statuto dell'Afa consente l'iscrizione ai suoi campionati esclusivamente alle associazioni senza fini di lucro ma il decreto del governo intima a tutte le federazioni sportive di modificare le loro norme statutarie per consentire l'ingresso delle Sas.



