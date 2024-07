Mattarella sarà al Cebri, centro per le relazioni internazionali

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, terrà una conferenza presso il Centro brasiliano per le relazioni internazionali (Cebri) giovedì 18 luglio, come parte del suo programma di visita in Brasile. Lo rende noto in un comunicato lo stesso Cebri, con sede a Rio de Janeiro, che guida il gruppo di approfondimento dei think tank (T20), nell'ambito della presidenza brasiliana del G20.

"In un momento in cui l'Italia presiede il G7 e il Brasile dirige il G20, entrambi alle prese con importanti sfide geopolitiche - si legge nel comunicato - Mattarella parlerà di cooperazione internazionale, col tema 'La necessità di un dialogo inclusivo in uno scenario internazionale in cambiamento: partnership e prospettive a livello bilaterale, regionale e globale'". All'incontro parteciperanno gli ambasciatori Marcos Azambuja e Rubens Ricupero, consiglieri emeriti del Cebri.

"Ricevere il presidente Mattarella al Cebri è un onore e un'opportunità per promuovere lo scambio di idee e ascoltare la sua analisi su come i Paesi possono stabilire partenariati strategici in un momento di turbolenza dello scenario internazionale. Per il Cebri, la cooperazione internazionale deve essere uno degli obiettivi del Brasile in qualità di presidente del G20", osserva Julia Dias Leite, Ceo del Cebri.

"La visita in Brasile - conclude - è la prima di un capo di Stato italiano dal 2000. Inoltre, segna il 150/mo anniversario dell'immigrazione italiana in Brasile".



