Lula chiede di mantenere canali aperti con il governo Milei

Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha chiesto all'ambasciatore del Brasile in Argentina, Julio Glinternick Bitelli, di mantenere "canali aperti" con il governo del suo omologo argentino, Javier Milei.

Lula ha parlato brevemente a Brasilia con il diplomatico a margine del pranzo offerto ieri al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Bitelli era stato convocato per consultazioni dal ministro degli Esteri, Mauro Viera, nell'ambito dello scontro diplomatico tra il leader progressista brasiliano e il capo dello Stato ultraliberista argentino. Prima di partecipare a un forum conservatore nel sud del Brasile (su invito dell'ex presidente di destra, Jair Bolsonaro), Milei aveva definito Lula un "perfetto dinosauro idiota".

Dopo il faccia a faccia con Lula, Bitelli ha incontrato anche il ministro della Giustizia e della Pubblica sicurezza, Ricardo Lewandowski, per discutere di politica di sicurezza sugli oltre mille chilometri di frontiera tra Brasile e Argentina e della questione dei brasiliani fuggiti a Buenos Aires dopo il tentativo di golpe dell'8 gennaio 2023.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA