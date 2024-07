In Messico aborto depenalizzato in 14 Stati su 32

Con 29 voti favorevoli, sei contrari e quattro astenuti, il Congresso dello Stato messicano di Puebla ha approvato un disegno di legge che depenalizza l'aborto entro i 12 settimane di gravidanza.

Il via libera - che fa seguito a due decisioni della Corte suprema - è avvenuto dopo che gruppi anti-aborto hanno cercato di impedire la discussione in aula, bloccando l'accesso ai parlamentari. Durante la messa domenicale, anche l'arcivescovo di Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, aveva chiesto ai deputati locali di respingere il progetto. Contro la depenalizzazione dell'aborto si erano uniti, inoltre, vari gruppi di destra, come il Fronte nazionale della famiglia.

Con questa decisione, Puebla diventa il 14/mo Stato del Messico su 32 complessivi ad approvare l'interruzione della gravidanza entro 12 settimane.



