Il board della Pontificia università cattolica di Rio si rinnova

La Pontificia Università cattolica di Rio cambia i volti del del suo consiglio per lo Sviluppo. A contribuire ad orientare il rettore Anderson Pedroso su questioni strategiche che riguardano l'ateneo, da ora in poi ci sono 17 nomi nuovi su un totale di 23 membri (6 le riconferme).

Tra le new entry ci sono ex alunni come l'ex presidente della Banca Centrale Armínio Fraga, la vicepresidente globale della tecnologia di Coca-Cola Simone Grossmann, la scienziata Margareth Dalcolmo, e l'ex presidente dell'Istituto brasiliano di geografia e statistica Sergio Besserman Vianna, ma spiccano anche importanti imprenditori come il torinese Alessandro Lombardi, principale azionista e ceo di Piemonte Holding.

A nominare il consiglio, su indicazione del rettore, è invece l'arcivescovo Don Orani.

Ancora impegnato a riequilibrare le finanze dopo che l'università ha perso il 30% degli studenti durante la pandemia, il rettore Anderson Pedroso, sacerdote della congregazione dei gesuiti che ha assunto l'incarico durante la pandemia, vuole attuare nuove politiche. Tra gli obiettivi c'è un avvicinamento agli ex allievi e al settore privato, ampliando le partnership e gli investimenti nella ricerca e puntando alla creazione di un fondo patrimoniale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA