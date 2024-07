Costa Rica vince arbitrato contro società mineraria canadese

Il Costa Rica ha annunciato di aver vinto un arbitrato intentato presso un tribunale internazionale dalla compagnia mineraria canadese Infinito Gold dopo la cancellazione di una concessione nel 2010 per motivi ambientali. Si tratta della causa più grande mai mossa contro la nazione sudamericana.

"Il governo è lieto di informare il Paese che il Costa Rica è il vincitore della procedura lanciata da Infinito Gold" per un importo di "394,8 milioni di dollari più interessi", si legge in un comunicato della Presidenza della Repubblica.

Il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie sugli investimenti - un'organizzazione della Banca mondiale con sede a Washington - ha concluso che era inammissibile riconoscere il risarcimento dei danni a favore della società canadese. Pertanto, il presidente Rodrigo Chaves, ha ordinato al ministero della Pubblica sicurezza di avviare immediatamente un'operazione speciale di polizia a tutela della zona di Crucitas. Parallelamente, il ministero dell'Ambiente e dell'Energia sta preparando le azioni legali necessarie per proteggere l'oro della regione al confine con il Nicaragua e utilizzarlo in modo responsabile a beneficio generale del Costa Rica.



