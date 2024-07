Partnership Enel con l'Università brasiliana de Campinas

Una partnership scientifico-tecnologica per promuovere iniziative focalizzate sulla transizione energetica e sulla prevedibilità degli eventi climatici estremi, assieme a attività di formazione, ricerca e sviluppo tecnologico è stata siglata dall'ad di Enel Flavio Cattaneo con Antonio Jose de Almeida Meirelle, rettore dell'Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

La partnership, spiega la società energetica, "rafforza ulteriormente la collaborazione tra Brasile ed Enel, unica azienda italiana ad aver firmato un accordo nell'ambito della visita istituzionale del Presidente Mattarella".

Il Brasile, spiega ancora Enel, rappresenta uno dei Paesi più importanti nella strategia di crescita dell'Azienda: il Piano Industriale 2024-2026 presentato lo scorso novembre, il primo dell'attuale management, dedica al Brasile circa 3,7 miliardi di dollari di investimenti, un aumento del 45% rispetto ai circa 2,5 miliardi di dollari previsti nel Piano Strategico della precedente gestione. Nelle reti, in particolare, l'aumento dei capex in Brasile, rispetto al passato, è pari al 75% (2,9 miliardi di dollari nel periodo 2024-26 rispetto a 1,6 miliardi di dollari precedentemente previsti nel Piano 2023-25). A seguito degli eventi climatici estremi che nel 2023 hanno causato interruzioni al servizio elettrico in alcune zone delle proprie aree di concessione, Enel ha stabilito di intervenire con decisione attraverso un piano che prevede, oltre alla significativa crescita degli investimenti in qualità e resilienza, anche un importante aumento della propria forza lavoro nel Paese, un piano condiviso con le principali autorità brasiliane nel corso di numerosi incontri istituzionali nei mesi passati.



