Mattarella, immani le sofferenze della popolazione palestinese

"Per quanto riguarda il Medio Oriente, Brasile e Italia condividono la condanna degli orribili attentati perpetrati da Hamas il 7 ottobre. Anche l'Italia è fortemente preoccupata dalle immani sofferenze patite dalla popolazione civile di Gaza, che conta un inaccettabile numero di vittime, anche tra donne e bambini. I nostri paesi sostengono la soluzione 'a due Stati', l'unica in grado di dischiudere una sostenibile prospettiva di pace tanto per i cittadini di Israele quanto per il popolo palestinese". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo il colloquio con il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA