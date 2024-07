Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Brasiia, prima tappa della visita in Brasile, che durerà fino a venerdì. È in programma oggi l'incontro con il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva.

Fra le tappe della visita di Mattarella in Brasile, le aree colpite dall'alluvione di maggio a Porto Alegre, poi San Paolo, Rio de Janeiro e Salvador de Bahia.



