Mattarella accolto da Lula, al via i colloqui

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, è arrivato al Palazzo presidenziale di Brasilia, il Palazzo del Planalto, dove è stato ricevuto dal presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva e dalla moglie Rosangela.

Lula ha accolto Mattarella con un caloroso abbraccio.

Mattarella e Lula si sposteranno nella Sala de audiencias del palazzo per i colloqui. Al termine sono previste dichiarazioni alla stampa dei due presidenti.

Seguirà la colazione ufficiale al Palazzo Itamaraty, sede del ministero degli affari esteri brasiliano, e la visita di Mattarella al Congresso brasiliano, con un colloquio con il presidente Rodrigo Pacheco.

Il Capo dello Stato italiano si sposterà poi alla mostra di artisti Italo brasiliani "Oltreoceano", allestita in occasione dei 150 anni dell'immigrazione italiana in Brasile. Ultima tappa della l'incontro all'ambasciata italiana con una rappresentanza della comunità italiana e il saluto al personale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA