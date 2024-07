Lula, vogliamo concludere al più presto l'accordo Ue-Mercosur

"Come in occasione del recente vertice del Mercosur ad Asunción, ho ribadito al presidente italiano l'interesse del Brasile a concludere al più presto un accordo con l'Unione Europea che sia equilibrato e contribuisca allo sviluppo di entrambe le regioni". Lo ha detto il capo di Stato brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, in un incontro con la stampa assieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Palazzo Planalto, aggiungendo: "Ho spiegato che i progressi nei negoziati dipendono dalla risoluzione delle contraddizioni interne degli europei".

