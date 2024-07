Lo scalo aereo di Porto Alegre riapre ma solo a metà

L'aeroporto Salgado Filho di Porto Alegre riprende gli imbarchi e gli sbarchi passeggeri, a più di due mesi dalle alluvioni che hanno devastato Rio Grande do Sul. Ma secondo Fraport, il concessionario che gestisce lo scalo internazionale, gli atterraggi e i decolli continueranno a essere effettuati nella base aerea di Canoas, nella regione metropolitana della capitale.

Rio Grande do Sul, che vanta un'ampia comunità di discendenti italiani, sarà visitato questa settimana dal presidente Sergio Mattarella, in una tappa della sua visita ufficiale in Brasile.

L'aeroporto Salgado Filho sarà utilizzato sia per il check-in che per l'imbarco dei passeggeri, che verranno poi trasferiti alla base militare di Canoas. Lo scalo non è stato ancora riaperto ai voli, mentre continuano i lavori di ripristino delle infrastrutture colpite dalle inondazioni.



